Минтруд предложил учитывать декрет при выплате пособия по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минтруд подготовил проект закона, согласно которому отпуск по беременности и родам, а также призыв на военные сборы будут учитываться при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Максимальный размер пособия в России составляет 12 130 рублей, минимальный – 1 500 рублей. В течение первых трех месяцев безработный гражданин получает 75% от своего последнего заработка, но не более максимально установленного размера пособия, в течение вторых трех месяцев – 60% от заработка, но не более 5 000 рублей.
В соответствии с действующими законами, максимальный размер пособия устанавливается с первого дня признания гражданина безработным. Однако в ряде случаев, в том числе при увольнении по причине ликвидации предприятия, закон закрепляет на какое-то время за безработным среднюю зарплату последнего места трудоустройства, а пособие начинают начислять по завершении этого периода.
Уточняется, что во время отпуска по беременности и родам, призыва на военные сборы и в других случаях пособие пособие по безработице не выплачивается.
"В связи с этим проектом <...> предусматривается установление дифференцированного размера максимальной величины пособия по безработице применительно к периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы", – говорится в документе.
Ранее Минтруд разработал поправки в федеральные законы, согласно которым пенсионные фонды обязаны будут восстанавливать финансовые потери гражданам в случае признания незаконным перевод средств из фондов.
Сообщалось, что поправки коснутся федеральных законов "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ". В министерстве считают, что эти поправки помогут защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений.
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