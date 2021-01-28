Минтруд предложил возмещать средства, потерянные при незаконном переводе в НПФ

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Минтруд разработал поправки в федеральные законы, согласно которым пенсионные фонды обязаны будут восстанавливать финансовые потери гражданам в случае признания незаконным перевод средств из фондов. Об этом сообщают газета "Известия".

Поправки коснутся федеральных законов "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ". В министерстве считают, что эти поправки помогут защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений.

Здесь подразумевается перевод пенсионных средств из ПФР или негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ. Если он будет досрочным, деньги попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда. Если же суд признает новый договор недействительным, новый страховщик должен будет вернуть предыдущему незаконно переведенные средства.

Сейчас документ согласовывают с Минфином, Минэкономразвития и Центробанком. Поправки планируется внести в правительство в сентябре, а в Госдуму – в декабре текущего года.

Ранее стало известно, что россияне будут получать уведомления о будущих пенсиях. Предполагается, что уведомления помогут предпринять меры для повышения пенсии, если ее размер покажется недостаточным.