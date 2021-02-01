Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

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Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

"Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации. Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось об индексации социальных выплат, которые гражданам РФ предоставляют в Пенсионном фонде. С 1 февраля на 4,9% увеличена ежемесячная денежная выплата на федеральном уровне.

Как стало известно, рост выплаты был рассчитан на основе уровня инфляции за 2020 год. Также проиндексирован набор социальных услуг, который входит в состав ЕДВ.

