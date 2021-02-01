В России социальные пособия выросли на 4,9 процента

Фото: depositphotos/mars58

С 1 февраля в России увеличился размер социальных выплат от Пенсионного фонда (ПФР).

Размер индексации, который составил 4,9 процента, определен из расчета уровня инфляции за 2020 год. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают 14,7 миллиона россиян с правом на федеральные льготы.

В эту группу входят инвалиды, ветераны боевых действий, подвергшиеся радиации люди, Герои Советского Союза и России, а также Герои социалистического труда.

Помимо этого, индексация затронет входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Его стоимость в феврале вырастет до 1 211,66 рубля в месяц.

В набор входят лекарства и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов и путевки на санаторно-курортное лечение.

Также предоставляется бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Кроме того, до 6 424,98 рубля увеличится пособие родственникам скончавшегося пенсионера на погребение в том случае, если он не работал.

На предоставление выплат в 2021 году планируется направить 435 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам. Выплата за 140 дней отпуска составит 340 795 рублей.