В России социальные пособия выросли на 4,9 процента

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С 1 февраля в России увеличился размер социальных выплат от Пенсионного фонда (ПФР).
Размер индексации, который составил 4,9 процента, определен из расчета уровня инфляции за 2020 год. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В частности, увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают 14,7 миллиона россиян с правом на федеральные льготы.
В эту группу входят инвалиды, ветераны боевых действий, подвергшиеся радиации люди, Герои Советского Союза и России, а также Герои социалистического труда.
Помимо этого, индексация затронет входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Его стоимость в феврале вырастет до 1 211,66 рубля в месяц.
В набор входят лекарства и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов и путевки на санаторно-курортное лечение.
Также предоставляется бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Кроме того, до 6 424,98 рубля увеличится пособие родственникам скончавшегося пенсионера на погребение в том случае, если он не работал.
На предоставление выплат в 2021 году планируется направить 435 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что в 2021 году увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам. Выплата за 140 дней отпуска составит 340 795 рублей.
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