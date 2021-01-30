Мишустин утвердил индексацию федеральных социальных пособий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Размер некоторых социальных пособий увеличится в России с 1 февраля. Соответствующее постановление об индексации подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что рост составит 4,9 процента.
"Речь в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми", – говорится в сообщении.
В частности, новшества коснутся единовременных пособий при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия женщинам, которые встали на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности, единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью.
В пресс-службе заключили, что с 2018 года в России индексация социальных выплат должна происходить раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Ранее сообщалось, что в 2021 году увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам. По сравнению с прошлым годом, когда выплата составляла 322 190,40 рубля, в этом году размер такого пособия за 140 дней отпуска составит 340 795 рублей. При этом минимальная выплата предусмотрена в размере 58 878,4 рубля.
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