В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2021 году увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам, сообщается на сайте ФСС.
По сравнению с прошлым годом, когда выплата составляла 322 190,40 рубля, в этом году размер такого пособия за 140 дней отпуска составит 340 795 рублей. При этом минимальная выплата предусмотрена в размере 58 878,4 рубля.
Уточняется, что 379 743 рубля выплатят при осложненных родах (отпуск 156 дней), а 472 244,5 рубля – при многоплодной беременности (194 дня).
Согласно данным ФСС, минимальный размер пособия по безработице в 2021 году составит 426,4 рубля в расчете на один день при длительности месяца 30 дней, а 412,65 рубля – если в месяце 31 день.
При этом минимум 6 752 рубля предусмотрено для ежемесячных выплат по уходу за ребенком, максимальная сумма составляет 29 600,48 рубля. Размер единовременного пособия по уходу за ребенком предусмотрен в размере 18 004,12 рубля. 675,15 рубля смогут единовременно получить женщины, вставшие на учет в медорганизации на ранних сроках беременности.
Ранее сообщалось, что пенсии неработающих пенсионеров с 1 января были проиндексированы на 6,3%, в среднем они увеличились на 1 039 рублей.
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