Кабмин РФ сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год

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Правительство РФ оставило размер максимального и минимального пособий по безработице на 2021 год без изменений. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

"Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное – 1 500 рублей", – уточнили в пресс-службе правительства РФ.

В пояснительной записке к документу указано, что первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия. За вторые три месяца полагается 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

31 декабря 2020 года стало известно, что в РФ продлили временные правила регистрации безработных до 31 марта. Продолжит действовать и рекомендация продлить дистанционный формат работы сотрудникам в регионах страны.

