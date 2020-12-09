Депутат МГД Гусева: на поддержку безработных москвичей выделят дополнительные средства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фракция "Единая Россия" совместно с объединением "Моя Москва" предложила внести в законопроект бюджета столицы поправку о поддержке безработных. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, сообщает Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что в проекте бюджета на 2021 год на выплаты гражданам, оставшимся без работы, выделено около 2,1 миллиарда рублей. По ее словам, данные средства предусмотрены для надбавок к федеральным пособиям по безработице.

"Таких надбавок две: материальная помощь в размере 850 рублей в месяц и оплата транспортных расходов в размере 1 450 рублей в месяц. Прогнозы Минтруда и департамента труда и соцзащиты правительства Москвы говорят, что число безработных в Москве в 2021 году может составить в среднем около 118 тысяч человек с колебанием по месяцам", – сказала парламентарий.

Она отметила, что на обеспечение московских региональных надбавок в 2021 году потребуется 3,2 миллиарда рублей, поэтому в "ЕР" предлагают увеличить эту статью расходов на 1,2 миллиарда рублей.

Гусева добавила, что в 2020 году количество зарегистрированных безработных выросло с 0,3 процента до более 3 процентов. "Это связано не столько с экономическими трудностями, сколько с тем, что на федеральном и региональном уровнях заработали мощные программы поддержки безработных, и регистрация в службах занятости стала для многих москвичей актуальной", – заверила председатель.

Она заключила, что все, кто имеет право на социальную поддержку и помощь государства, должны ее получить.

Ранее сообщалось о поправке к бюджету Москвы, которая предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий. На данную отрасль будут выделены дополнительные средства в размере 500 миллионов рублей.

