Депутат МГД Гусева: на поддержку безработных москвичей выделят дополнительные средства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Фракция "Единая Россия" совместно с объединением "Моя Москва" предложила внести в законопроект бюджета столицы поправку о поддержке безработных. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, сообщает Агентство "Москва".
Она подчеркнула, что в проекте бюджета на 2021 год на выплаты гражданам, оставшимся без работы, выделено около 2,1 миллиарда рублей. По ее словам, данные средства предусмотрены для надбавок к федеральным пособиям по безработице.
"Таких надбавок две: материальная помощь в размере 850 рублей в месяц и оплата транспортных расходов в размере 1 450 рублей в месяц. Прогнозы Минтруда и департамента труда и соцзащиты правительства Москвы говорят, что число безработных в Москве в 2021 году может составить в среднем около 118 тысяч человек с колебанием по месяцам", – сказала парламентарий.
Она отметила, что на обеспечение московских региональных надбавок в 2021 году потребуется 3,2 миллиарда рублей, поэтому в "ЕР" предлагают увеличить эту статью расходов на 1,2 миллиарда рублей.
Гусева добавила, что в 2020 году количество зарегистрированных безработных выросло с 0,3 процента до более 3 процентов. "Это связано не столько с экономическими трудностями, сколько с тем, что на федеральном и региональном уровнях заработали мощные программы поддержки безработных, и регистрация в службах занятости стала для многих москвичей актуальной", – заверила председатель.
Она заключила, что все, кто имеет право на социальную поддержку и помощь государства, должны ее получить.
Ранее сообщалось о поправке к бюджету Москвы, которая предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий. На данную отрасль будут выделены дополнительные средства в размере 500 миллионов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: