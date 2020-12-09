Депутат МГД: развитие креативных индустрий – один из безусловных приоритетов для столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фракция "Единая Россия" совместно с объединением "Моя Москва" подготовила поправку ко второму чтению проекта столичного бюджета на ближайшие три года, которая предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий. Об этом рассказал заместитель председателя Московской городской думы, глава фракции "Единая Россия" Степан Орлов.

Как сообщает Агентство "Москва", на данную отрасль будут выделены дополнительные средства в размере 500 миллионов рублей.

Отмечается, что к креативным индустриям относятся архитектура, кинематография, анимация, музыкальное и артистическое искусство, дизайн, разработка программного обеспечения и компьютерных игр. Орлов подчеркнул, что развитие данных отраслей требует строительства соответствующей инфраструктуры.

"Без нее столица не может сохранять и упрочивать свои позиции в ряду мировых интеллектуальных и творческих центров. К сожалению, именно креативные индустрии во всем мире находятся сейчас под ударом ввиду разразившейся пандемии COVID-19. Эффективно поддержать их – не только наша моральная обязанность, но и вопрос сохранения крупных объемов многолетних инвестиций в данную сферу", – отметил Орлов.

Глава фракции добавил, что в настоящее время в сфере креативных индустрий работают порядка 470 тысяч человек, зарегистрированы свыше 100 тысяч юридических лиц. Выручка сферы за 2018 год составила более 3 триллионов рублей. Эта сумма сопоставима с доходной частью столичного бюджета, сказал Орлов, добавив, что представители данной отрасли являются значимыми налогоплательщиками.

Кроме того, по словам Орлова, сферы креативных индустрий важны и с точки зрения экспорта. В 2018 году он составил около 344 миллиона долларов.

"Поддержав креативные индустрии сейчас, Москва на фоне мирового экономического спада получает уникальный шанс в скором времени прочно утвердиться на мировом рынке в качестве производителя интеллектуального, творческого продукта экстра-класса. А также успешно конкурировать с крупнейшими международными игроками, что еще совсем недавно даже оптимистам казалось фантастическим сценарием", – заключил депутат.

Ранее сообщалось о выделении в проект бюджета города дополнительных 500 миллионов рублей на субсидии для комплексных инновационных проектов. Отмечалось, что эти вложения помогут в создании высокотехнологичных производств и высокооплачиваемых рабочих мест, будут способствовать развитию предпринимательской деятельности в инновационной и научной сферах.