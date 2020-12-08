Профильная комиссия МГД поддержала поправки к проекту бюджета столицы на 2021–2023 годы

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Комиссия МГД по экономической и социальной политике поддержала поправки и рекомендовала принять проект бюджета столицы на 2021–2023 годы во втором чтении. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Глава комиссии Людмила Гусева отметила, что Думе рекомендовано принять поправки редакторов и поправки, одобренные редактором, к проекту закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, ко второму чтению было внесено 205 поправок.

"Поправок, предлагаемых к принятию, – 15, не поддержанных поправок – 190", – сказала Зяббарова.

Ранее Сергей Собянин подписал закон о продлении сроков рассмотрения в парламенте проекта бюджета Москвы. Период рассмотрения финансового плана продляется до 1 января 2021 года. Ожидается, что бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов сохранит социальную направленность.

