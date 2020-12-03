Заммэра Москвы рассказала, как город оказывает помощь людям с инвалидностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодно 3 декабря в мире отмечают Международный день инвалидов. Эта дата призывает людей обратить внимание на проблемы маломобильных граждан и вопросы, связанные с социнтеграцией людей с инвалидностью.

Москва оказывает комплексную помощь людям с инвалидностью. О том, какие меры принимают в столице для поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По словам Раковой, сейчас в Москве проживают около миллиона человек с инвалидностью, более 44 тысяч из них – дети. В столице обращают особое внимание на то, чтобы дать ребенку возможность жить полноценно, научить этому его семью.

Вице-мэр рассказала, что в городе работают мобильные бригады, функционируют различные реабилитационные учреждения. Там у детей есть возможность получать полезные навыки для жизни в обществе. В 11 центрах помощь оказывается также родителям детей-инвалидов.

В Москве люди с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются техническими средствами реабилитации, в этом году около 180 тысяч граждан получили ТСР в натуральном выражении, еще 34 тысячи человек получили денежную компенсацию. Ежегодно к федеральному финансированию из бюджета города на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами для реабилитации выделяют около 2,4 миллиарда рублей.

Также с властями постоянно сотрудничают около 50 НКО, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые их них открывает творческие мастерские, которые работают на базе центров. Там люди с инвалидностью могут реализовать себя.

На дому жителей столицы поддерживают мобильные бригады, в которых работают около 250 терапевтов, инструкторов, психологов и других специалистов.

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Поддерживаются люди с инвалидностью и материально: семьям, где есть ребенок-инвалид, полагается ежемесячная доплата к пенсии в размере 19,5 тысячи рублей. Также такие семьи имеют право на скидку при оплате жилья и ЖКУ в размере 50%, бесплатный проезд на транспорте, компенсация затрат на школьную форму. Кроме того, возможно оказание адресной соцпомощи.

Оформление услуг доступно в офисах "Мои документы" – там также имеется сервис удаленного видеоперевода на русский жестовый язык.

Всего на сегодняшний день около 86% соцобъектов приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Власти столицы помогают в приобретении и установке рельсовых систем, которых в Москве установлено около 1,4 тысячи.

Во время пандемии коронавируса ребенка-инвалида могут принять в обсерваторе на базе центра "Царицыно", где о нем позаботятся квалифицированные специалисты. Также в центре могут быть размещены родители.

Для жителей Москвы с нарушениями слуха разработан неголосовой центр помощи "Говорим руками", также с весны этого года в столице работает горячая линия по социальным и правовым вопросам. Волонтеры, которые работают на горячей линии, владеют русским жестовым языком.

Ранее в ПФР разъяснили порядок назначения пенсий инвалидам. Пенсионный фонд России выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную.