ГД продлила заморозку накопительных пенсий до конца 2023 года

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до 2023 года.

"Согласно законопроекту, в 2023 году подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет утвержден аналогично 2014–2022 годам. Объем пенсионных прав застрахованных лиц после принятия документа не будет уменьшен", – приводит ТАСС выдержку из пояснительной записки к проекту.

Ранее стало известно, что в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Сообщалось, что благодаря этому показатель в 1,5 раза превысит инфляцию. Это означает, что пенсия в среднем увеличится на 1 тысячу рублей.

До этого Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам. Кроме того, в ведомстве предложили осуществлять выплаты пенсионных накоплений единовременно, если накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда.