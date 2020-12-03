В ПФР разъяснили порядок назначения пенсий инвалидам

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Пенсионный фонд России выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную. Об этом говорится на сайте ПФР.

Как уточняется, страховую пенсию получают инвалиды, которые проработали хотя бы один день. Ее средний размер составляет 9,8 тысячи рублей. На сегодняшний день в стране такую пенсию получают 2,05 миллиона человек.

Социальная пенсия положена тем инвалидам, которые никогда не работали. Средний размер ежемесячной выплаты составляет 10,6 тысячи рублей. Такую пенсию сейчас получают 2,1 миллиона человек.

Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто получил инвалидность в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф. В настоящее время ее получают 41 тысяча человек. Средний размер пенсии составляет 13,2 тысячи рублей.

Инвалиды вследствие военной травмы и инвалиды ВОВ могут получать две пенсии – страховую по старости и государственную – по инвалидности. Средние размеры таких пенсий составляют 31,7 тысячи и 40 тысяч рублей, а получают их более 60 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о мерах социальной поддержки неработающих пенсионеров. В документе говорится, что на помощь в виде 100-процентной льготы по оплате жилищных помещений и коммунальных услуг претендуют герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы, вдовы (вдовцы) и родители героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы, герои Социалистического Труда, герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды ВОВ и боевых действий, а также приравненные к ним лица. Данная сумма с 1 июля 2021 года составит 3 393,67 рубля.

