Собянин подписал постановление о мерах соцподдержки неработающих пенсионеров

21:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин подписал постановление о мерах социальной поддержки неработающих пенсионеров. Документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.
В документе говорится, что на помощь в виде 100-процентной льготы по оплате жилищных помещений и коммунальных услуг претендуют герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы, вдовы (вдовцы) и родители героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы, герои Социалистического Труда, герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а также приравненные к ним лица. Данная сумма с 1 июля 2021 года составит 3 393,67 рубля.
На 50-процентную скидку могут расчитывать инвалиды ВОВ и боевых действий, а также их участники и члены семей погибших (умерших), труженики тыла, ветераны труда и приравненные к ним лица, реабилитированные лица, пострадавшие граждане вследствие необоснованных политических репрессий, участники обороны Москвы, члены семей реабилитированных, пострадавшие из-за политических репрессий, и награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Также данная скидка полагается бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов и пострадавшим от воздействия радиации. Для них денежный эквивалент с 1 июля составит 1 696,84 рубля.
Для ветеранов боевых действий, имеющих право на натуральную льготу в виде 50-процентной скидки по оплате жилых помещений, величина денежного эквивалента составит 326,61 рубля. Для награжденных знаками "Почетный донор России" и "Почетный донор СССР" сумма составит 1 370, 23 рубля.
За выполнением постановления по поручению Собянина должны проследить заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова и заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее Собянин подписал постановление о минимальном размере взноса на капремонт в 2021 году. С 1 января следующего года минимальный взнос на капитальный ремонт составит 19,52 рубля на квадратный метр общей площади помещения в месяц.
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