Собянин подписал постановление о минимальном размере взноса на капремонт в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал постановление о минимальном размере взноса на капитальный ремонт в 2021 году. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Внести изменение в постановление правительства Москвы "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы", – говорится в документе.

Согласно постановлению, с 1 января 2021 года минимальный взнос на капитальный ремонт составит 19,52 рубля на квадратный метр общей площади помещения в месяц. За выполнением постановления по поручению Собянина должен проследить заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее сенаторы и депутаты от фракции ЛДПР предложили в новых домах отменить взносы за капитальный ремонт в течение первых пяти лет после ввода в эксплуатацию. Данную инициативу поддержал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

При этом в Минстрое заявили, что подобная инициатива может негативно сказаться на балансе систем субъектов РФ. В министерстве отметили, что в таком случае властям придется принимать дополнительные меры для обеспечения финансирования региональных программ.

