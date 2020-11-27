В новых домах предлагают отменить взносы за капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сенаторы и депутаты от фракции ЛДПР предлагают в новых домах отменить взносы за капремонт, сообщает газета "Известия".

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Жилищный кодекс, согласно которым в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капитальный ремонт. Отмечается, что законопроект планируют направить в Госдуму на рассмотрение на следующей неделе.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев данную инициативу поддержал. По его словам, за состоянием новостройки в течение нескольких лет должен следить застройщик.

"Думаю, что это правильная инициатива. Считаю, что этот вопрос заслуживает внимания. Мы должны строить дома, которым не требуется капитальный ремонт в краткосрочной перспективе", – заявил депутат.

При этом в Минстрое считают, что подобная инициатива может обернуться нарушением баланса систем субъектов РФ. В министерстве отметили, что в таком случае властям придется принимать дополнительные меры по обеспечению финансовой устойчивости региональных программ.

Ранее Фонд капремонта Москвы опубликовал интерактивную карту работ на 2022 год. Ознакомиться с предложениями можно через электронный сервис фонда. Отмечалось, что решение о капитальном ремонте, а также окончательный перечень работ на 2022 год будет принят собственниками помещений в представленных домах.

