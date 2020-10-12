Фонд капремонта Москвы опубликовал интерактивную карту работ на 2022 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интерактивную карту с планами работ на 2022 год представили на сайте фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Как отметили в пресс-службе, на карте можно найти все административные округа города. Интерактивная карта, подчеркивают в фонде, станет полезным подспорьем для собственников жилья.

"На сегодняшний день речь идет только о включении домов в план 2022 года. Решение о капитальном ремонте, а также окончательный перечень работ на 2022 год будут позже приняты собственниками помещений в представленных домах", – сообщили в пресс-службе.

В ноябре фонд планирует направить собственникам предложения о ремонте, включая состав работ. Ознакомиться с предложениями можно будет через электронный сервис фонда капремонта Москвы.

"15 июля на сайте фонда капремонта Москвы была опубликована интерактивная карта домов, вошедших в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта 2021 года", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что около 90 проектов капремонта домов‑памятников прошли госэкспертизу с начала года.