Фонд капремонта Москвы опубликовал интерактивную карту работ на 2022 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Интерактивную карту с планами работ на 2022 год представили на сайте фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
Как отметили в пресс-службе, на карте можно найти все административные округа города. Интерактивная карта, подчеркивают в фонде, станет полезным подспорьем для собственников жилья.
"На сегодняшний день речь идет только о включении домов в план 2022 года. Решение о капитальном ремонте, а также окончательный перечень работ на 2022 год будут позже приняты собственниками помещений в представленных домах", – сообщили в пресс-службе.
В ноябре фонд планирует направить собственникам предложения о ремонте, включая состав работ. Ознакомиться с предложениями можно будет через электронный сервис фонда капремонта Москвы.
"15 июля на сайте фонда капремонта Москвы была опубликована интерактивная карта домов, вошедших в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта 2021 года", – заключили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что около 90 проектов капремонта домов‑памятников прошли госэкспертизу с начала года.
В Москве продолжается капитальный ремонт поликлиник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: