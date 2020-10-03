Около 90 проектов капремонта домов‑памятников прошли госэкспертизу с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице с начала текущего года 87 проектов капитального ремонта домов-памятников прошли государственную экспертизу, еще 30 находятся в стадии подготовки. До конца этого года специалисты Фонда капитального ремонта планируют передать на согласование 147 объектов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что многоквартирные дома-памятники приводят в порядок внутри и снаружи: в них обновляют фасады и фундамент, подъезды, крыши, подвалы, меняют инженерные коммуникации.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, инженерные коммуникации внутри объектов-памятников – это нередко особый ребус, который нужно разгадать.

"Реставрацию и ремонт зданий, являющихся объектами культурного наследия, нужно проводить строго в рамках согласованных проектов: это гарантирует сохранность их исторического облика и тех особенностей, которые позволили поставить каждое конкретное здание-памятник под охрану", – приводятся в материале слова Емельянова.

Отмечается, что технологию и метод проведения капитального ремонта дома-памятника определяет проект, который составляется в строгом соответствии с предметом охраны.

В материале говорится, что в приемке проекта принимают участие собственники квартир и помещений, которые могут внести свои замечания и пожелания. Однако если предложения повлияют на предмет охраны, их учитывать не будут.

Узнать подробнее о нескольких домах, в которых в ближайшее время начнется капитальный ремонт, можно на mos.ru.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт ждет один из филиалов библиотеки № 136 имени Толстого. Внутренние работы предусматривают частичную замену существующих перегородок и расширение дверных проемов, а также размещение новых окон и наружных дверных блоков. Еще ожидается внутренняя отделка помещений в соответствии с их функциональным назначением. Кроме того, запланировано обновление отделки лестниц, площадок и ограждений всех входных групп, добавили в столичном ведомстве.