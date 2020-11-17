Собянин подписал закон о продлении сроков рассмотрения проекта бюджета города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон о продлении сроков рассмотрения в парламенте проекта бюджета Москвы. Документ опубликован на сайте мэра столицы.

Период рассмотрения финансового плана продляется до 1 января 2021 года. Таким образом приостановлено действие части 1 статьи 32 закона города Москвы № 39.

Ранее закон поддержали депутаты Московской городской думы.

Сергей Собянин 17 ноября также подписал закон, который устанавливает льготную категорию жителей Москвы "дети войны" и определяет для них перечень мер социальной поддержки. Помимо этого, градоначальник одобрил документ, по которому в столице упрощается порядок регистрации самоходных машин.

Ожидается, что бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сохранит социальную направленность. Среди заявленных программ – увеличение зарплат учителям, а также средства на бесплатная вакцинация от коронавируса.

