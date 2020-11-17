Собянин подписал закон о создании льготной категории жителей Москвы "дети войны"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал закон, который устанавливает льготную категорию жителей Москвы "дети войны" и определяет для них перечень мер социальной поддержки. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

В новую льготную категорию включены жители столицы, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Для них разработан собственный перечень мер социальной поддержки.

"Дети войны" получат ежемесячную городскую денежную выплату за счет средств бюджета города. Размер ее будут определять исходя из норм закона о бюджете Москвы на соответствующий год.

Помимо этого, жителям столицы из этой льготной категории предоставят путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд к нему, а также льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте.

Законом предусмотрены бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, право на внеочередной прием в организации, которые предоставляют социальное обслуживание на дому, и в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

Документ ранее был принят депутатами Мосгордумы. За проект от партии "Единая Россия" проголосовали 42 парламентария.