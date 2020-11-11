Коммунисты в МГД выступили против льгот "детям войны"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Депутаты фракции КПРФ в ходе пленарного заседания Московской городской думы отказались принимать участие в голосовании по законопроекту о введении в Москве выплат для "детей войны". Член фракции Леонид Зюганов выступил против подобного законопроекта.
Инициатива о мерах социальной поддержки для детей войны была предложена "Единой Россией". По мнению парламентариев, закон должен повысить уровень жизни граждан России, детство которых пришлось на трагические годы Великой Отечественной войны.
Согласно документу, к данной категории должны были относиться москвичи, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.
Законопроект предполагает закрепление категории "дети войны" на законодательном уровне и установление для нее ряда льгот. К примеру, москвичи, входящие в эту группу, смогут получать за счет средств городского бюджета ежемесячные выплаты. Кроме того, для них предполагаются льготы по оплате общественного транспорта, бесплатные путевки в санатории.
Также, согласно инициативе, представители данной льготной категории должны получить право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и преимущественное право на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
Ранее комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала данный законопроект. По словам депутата Людмилы Гусевой, изменения необходимо внести в закон от 3 ноября 2004 года № 70 "О мерах социальной поддержки отдельной категории жителей города Москвы".
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