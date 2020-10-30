В Псковской области обнаружили останки 188 жертв геноцида

Фото: скриншот видео СК РФ

Следователи обнаружили в Псковской области останки 188 человек, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. 73 из них принадлежали детям, сообщает "Газета.ру".

Всего в ходе расследования провели десять раскопок. Специалисты нашли артефакты, которые доказывают, что фашисты расстреляли именно гражданское население. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Уголовное дело о геноциде возбудили в августе 2020 года после того, как обнаружили ранее неизвестное массовое захоронение узников Моглинского концлагеря, а также мирных граждан, проживавших на оккупированной территории Псковской области.

Ранее российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправе в деревне Жестяной Горке Новгородской области в 1942 году.

Весной прошлого года поисковики нашли на территории деревни более 500 останков, в том числе множество детских. По данным прокуратуры, в 1942 году нацисты создали тайлькоманду из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами.

В качестве рядовых исполнителей участвовали также и выходцы из Латвийской ССР. Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году. Исполнители расправ к ответственности не привлекались.