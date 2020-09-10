В СК создадут подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории

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Следственный комитет создаст отдел по расследованию преступлений, которые связаны с реабилитацией нацизма, а также фальсификацией истории. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По информации СК, новое подразделение займется установлением виновных в преступлениях в годы войны и предотвращением искажения исторических фактов.

"Председателем СК России принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества", – добавили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве пояснили, что деяниям нацистов даже по прошествии десятилетий надо давать надлежащую правовую оценку.

Ранее СК возбудил еще одно дело о размещении фото нацистов во время "Бессмертного полка". Следователи провели допрос подозреваемого и изъяли у него принадлежащие ему электронные носители информации.