В СК создадут подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет создаст отдел по расследованию преступлений, которые связаны с реабилитацией нацизма, а также фальсификацией истории. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
По информации СК, новое подразделение займется установлением виновных в преступлениях в годы войны и предотвращением искажения исторических фактов.
"Председателем СК России принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества", – добавили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве пояснили, что деяниям нацистов даже по прошествии десятилетий надо давать надлежащую правовую оценку.
Ранее СК возбудил еще одно дело о размещении фото нацистов во время "Бессмертного полка". Следователи провели допрос подозреваемого и изъяли у него принадлежащие ему электронные носители информации.
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