Обвинение предъявлено двум разместившим фото нацистов во время акции "Бессмертный полк"

18:10
Фото: скриншот видео СК РФ
Следственный комитет предъявил обвинение еще двум фигурантам уголовных дел по факту размещения фото Гитлера и Власова во время акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба СК РФ.
Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову предъявлено обвинение по статье "Реабилитация нацизма". В ходе следственных действий Эль-Айюби частично признал свою вину, Шестаков раскаялся и вину признал полностью.
По версии следствия, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Фотографию он сопроводил комментарием о том, что на ней запечатлен Гилтер Адик.
Даниил Шестаков из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фото изменника Родины Андрея Власова.
Ранее в СК заявили, что установили личности шести человек, размещавших фото нацистских преступников. Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби и Даниил Шестаков из Перми.
Круглову, Шабанову и Симанову объявление уже предъявлено. Они также обвиняются в реабилитации нацизма. Круглов и Симанов признали вину. Шабанов обвинения отверг и не раскаялся в содеянном.
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