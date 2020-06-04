Обвинение предъявлено двум разместившим фото нацистов во время акции "Бессмертный полк"

Фото: скриншот видео СК РФ

Следственный комитет предъявил обвинение еще двум фигурантам уголовных дел по факту размещения фото Гитлера и Власова во время акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба СК РФ.

Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову предъявлено обвинение по статье "Реабилитация нацизма". В ходе следственных действий Эль-Айюби частично признал свою вину, Шестаков раскаялся и вину признал полностью.

По версии следствия, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Фотографию он сопроводил комментарием о том, что на ней запечатлен Гилтер Адик.

Даниил Шестаков из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фото изменника Родины Андрея Власова.

Ранее в СК заявили, что установили личности шести человек, размещавших фото нацистских преступников. Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби и Даниил Шестаков из Перми.

Круглову, Шабанову и Симанову объявление уже предъявлено. Они также обвиняются в реабилитации нацизма. Круглов и Симанов признали вину. Шабанов обвинения отверг и не раскаялся в содеянном.