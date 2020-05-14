Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11:58

СК завел дело после публикации фотографий Гитлера и Гиммлера на сайте "Бессмертного полка"

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма по факту размещения портретов лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве заявляют, что неизвестные лица выставили фотографии нацистских лидеров на сайте "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

При этом потрет Гиммлера сопровождался комментарием о том, что на фотографии изображен полковник Алексеев В. М., а под фотографией Гитлера отмечалось, что она принадлежит участнику ВОВ "Гитле Адоль Алоисо".

Ранее организаторы всероссийской акции "Бессмертный полк онлайн" заявили о готовности передать в Следственный комитет России список IP-адресов, с которых в День Победы проводились хакерские атаки.

Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Виртуальное шествие было запущено на сайте проекта, а также транслировалось на медиаэкранах.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать