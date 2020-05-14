СК завел дело после публикации фотографий Гитлера и Гиммлера на сайте "Бессмертного полка"

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма по факту размещения портретов лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве заявляют, что неизвестные лица выставили фотографии нацистских лидеров на сайте "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

При этом потрет Гиммлера сопровождался комментарием о том, что на фотографии изображен полковник Алексеев В. М., а под фотографией Гитлера отмечалось, что она принадлежит участнику ВОВ "Гитле Адоль Алоисо".

Ранее организаторы всероссийской акции "Бессмертный полк онлайн" заявили о готовности передать в Следственный комитет России список IP-адресов, с которых в День Победы проводились хакерские атаки.

Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Виртуальное шествие было запущено на сайте проекта, а также транслировалось на медиаэкранах.