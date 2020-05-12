Организаторы акции "Бессмертный полк" передадут в СК данные о хакерских атаках

15:18
Фото: depositphotos/REDPIXEL
Организаторы всероссийской акции "Бессмертный полк онлайн" готовы передать в Следственный комитет России список IP-адресов, с которых в День Победы проводились хакерские атаки. Об этом сообщает ТАСС.
"Благодаря службе безопасности наших сайтов и самого проекта шествия "Бессмертного полка онлайн" мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что, прежде чем закончится этот проект, <…> этот перечень IP-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник", – заявил руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
По словам сопредседатель центрального штаба общероссийского движения "Бессмертный полк России" Елены Цунаевой, 9 мая на сайт было отправлено свыше 90 миллионов запросов за 3 часа. Из-за этого он был недоступен пользователям и мог быть отключен от хостинга. Она отметила, что большая часть атак произошла со стороны IP-адресов из Европы.
Еще одна атака была совершена на официальный сайт движения "Волонтеры Победы". По словам председателя центрального штаба Ольги Амельченковой, с 8 до 18 на платформу поступали запросы при пиковом значении порядка 123 тысяч запросов.
Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Виртуальное шествие было запущено на сайте проекта, а также транслировалось на медиаэкранах.
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