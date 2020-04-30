Прокуратура проверит сообщения об утечке базы данных подававших заявки на кредиты

11:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве по поручению Генпрокуратуры проведут проверку после публикации базы данных желающих получить кредиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокуратуре Москвы проверить опубликованную 29 апреля в СМИ информацию о распространении в интернете баз данных желающих получить кредиты россиян", – сообщили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что после проверки будут приняты меры по устранению нарушений.
СМИ ранее сообщили, что в интернете появились данные россиян, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах. Отмечалось, что в базе были собраны 12 миллионов записей с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках. При этом в записи о каждом клиенте указана ссылка на финансовый маркетплейс "Юником24", позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал расследование после сообщений о крупной утечке персональных данных пользователей ресурса kadrovichka.ru.
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