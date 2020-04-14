Хакеры продают более 500 тысяч аккаунтов Zoom

13:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель группы исследования киберпреступности компании Group-IB Дмитрий Шестаков рассказал, что в даркнете обнаружили более 4 тысяч аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, передает ТАСС.
Он отметил, что эти аккаунты на трех андеграудных площадках. Среди выставленных на продажу профилей 31 запись принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене .ru.
"Общее количество уникальных записей, выставленных на продажу на данный момент, составляет 4 153, среди которых 31 аккаунт принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене .ru. Проверить, действительно ли эти учетные данные принадлежат пользователям Zoom, пока не представляется возможным", – заявил Шестаков.
Он отметил, что многие пользователи используют один и тот же пароль для разных серверов. Шестаков подчеркнул, что таким образом злоумышленникам легче собрать персональные данные пользователя и получить доступ к другим аккаунтам.
"Как минимум, следует использовать сложные и неповторяющиеся пароли для разных сервисов и включить двухфакторную аутентификации везде, где это возможно", – сказал Шестаков.
Ранее поступала информация о проблемах сервиса Zoom с безопасностью. Эксперты предложили пользоваться альтернативными сервисами, такими как Google Meet, GoToMeeting, WebEx, BlueJeans и Microsoft Teams.
Кроме того, 8 апреля один из акционеров компании Zoom подал заявление в суд, поскольку предприятие скрывало данные о безопасности своего приложения. В частности, обвинитель рассказал о недостатках в программном шифровании приложения и об уязвимости перед хакерами.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от использования Zoom в системе образования. Он считает неправильным то, что в российских школах используют американское приложение.
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