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22 сентября, 11:01

Наука

В "Роскосмосе" заявили, что эксплуатацию МКС продлят на 2 года

Фото: ТАСС/AP

Работу Международной космической станции (МКС) продлят еще на 2 года – до 2030-го, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Баканова, американская сторона предложила продлить эксплуатацию МКС, рассчитанную до 2028 года. Он отметил, что Россия согласилась на это предложение.

"Поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, мы пошли навстречу и еще на два года продлим ее работу", – сказал глава "Роскосмоса".

Баканов отдельно подчеркнул, что продление срока эксплуатации МКС не отразится на сроках создания РОС.

Ранее с Байконура отправилась ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35". На МКС он привез около 2,4 тонны грузов, включая топливо, питьевую воду, кислород, продукты, средства гигиены, оборудование и медикаменты. На станции несут вахту российские космонавты, американские астронавты и представитель ЕКА.

Позднее стало известно, что "Прогресс МС-35" в ручном режиме пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС.

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