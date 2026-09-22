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22 сентября, 10:11

Наука

Вторая осенняя магнитная буря накроет Землю 24 сентября

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Вторая осенняя магнитная буря накроет Землю 24 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной возмущения магнитосферы станет поток быстрого солнечного ветра, который вытекает из крупной корональной дыры на Солнце. Как пояснили в лаборатории, дыра тянется темной полосой от южного полюса к экватору и экваториальным краем заденет Землю.

Вспышечная активность в ближайшие дни останется низкой. Есть вероятность отрыва крупных протуберанцев, однако глобально состояние звезды и космической погоды оцениваются как спокойные.

Первая за эту осень магнитная буря началась на Земле 8 сентября. Ее охарактеризовали как слабую, она относилась к первой категории по пятибалльной шкале. Стабилизация геомагнитной обстановки произошла в течение суток.

Сильная вспышка произошла на Солнце

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