22 сентября, 10:11Наука
Вторая осенняя магнитная буря накроет Землю 24 сентября
Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro
Вторая осенняя магнитная буря накроет Землю 24 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Причиной возмущения магнитосферы станет поток быстрого солнечного ветра, который вытекает из крупной корональной дыры на Солнце. Как пояснили в лаборатории, дыра тянется темной полосой от южного полюса к экватору и экваториальным краем заденет Землю.
Вспышечная активность в ближайшие дни останется низкой. Есть вероятность отрыва крупных протуберанцев, однако глобально состояние звезды и космической погоды оцениваются как спокойные.
Первая за эту осень магнитная буря началась на Земле 8 сентября. Ее охарактеризовали как слабую, она относилась к первой категории по пятибалльной шкале. Стабилизация геомагнитной обстановки произошла в течение суток.
Сильная вспышка произошла на Солнце