Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Коломне

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса в городском округе Коломна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Авария произошла на 33-м километре автодороги Егорьевск – М5 Урал. Как рассказали в ведомстве, пострадавшие доставлены в медучреждение. Пассажиров в микроавтобусе в момент столкновения не было.

Сотрудники ГАИ прибыли на место для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее восемь автомобилей столкнулись на 104-м километре МКАД. Предварительно, грузовик Sollers двигался по обочине и врезался в машины, стоявшие в очереди на заправку.

В результате ДТП два человека погибли, еще один пострадал. Позже стало известно, что водитель грузовика в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

