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20 сентября, 14:24

Происшествия

Один человек погиб в ДТП с восемью машинами на 104-м км МКАД

Видео: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП с участием восьми автомобилей на 104-м километре МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось о ДТП на 103-м километре МКАД у съезда в районе Абрамцева. Авария затруднила движение на 1,6 километра. Машины проезжали по двум полосам из пяти.

До этого один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии на федеральной трассе А-360 "Лена" в Алданском районе Якутии. Один из водителей допустил занос транспортного средства и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим автомобилем.

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