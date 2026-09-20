20 сентября, 14:24Происшествия
Один человек погиб в ДТП с восемью машинами на 104-м км МКАД
На месте происшествия работают сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось о ДТП на 103-м километре МКАД у съезда в районе Абрамцева. Авария затруднила движение на 1,6 километра. Машины проезжали по двум полосам из пяти.
До этого один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии на федеральной трассе А-360 "Лена" в Алданском районе Якутии. Один из водителей допустил занос транспортного средства и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим автомобилем.