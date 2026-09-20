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20 сентября, 15:11

Политика

МГИК: продолжаются масштабные внешние хакерские атаки на систему столичного ЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве продолжаются масштабные внешние хакерские атаки на систему столичного электронного голосования. Об этом сообщил зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, его слова приводятся на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе.

Реут отметил, что используются различные механики и технологии для воздействия на инфраструктуру и систему электронного голосования, которые направлены на ее замедление. Из-за этого у некоторых избирателей могли наблюдаться задержки с возможностью проголосовать. В настоящее время система работает штатно.

Кроме того, уточнил он, над защитой системы работают специалисты информационной безопасности. Для обеспечения стабильности электронного голосования используется в том числе георезервированная система защиты. Все сервисы работают нормально, а предусмотренные способы голосования остаются доступными, добавил он.

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев указал, что наблюдатели на участках и в видеоцентре постоянно находятся на связи с экспертами штаба и техническими специалистами. Ко всем обнаруженным ситуациям относятся внимательно, также проводят их разбор.

По последним данным, на выборах депутатов Госдумы в Москве проголосовали уже 3,2 миллиона человек, что составляет 40,2% от общего числа столичных избирателей. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала, что система электронного голосования все последние дни находилась под массированным кибервоздействием, однако специалисты круглосуточно обеспечивают ее защиту.

Голосование на выборах в ГД завершится в 20:00 20 сентября. За места борются 10 партий: Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди", Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", Партия пенсионеров, "Коммунисты России". Вместе с этим россияне выбирают кандидатов по 225 одномандатным округам.

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