Мощи святого Спиридона увезли из храма Христа Спасителя

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Мощи святого Спиридона Тримифунтского покинули храм Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Верующие могли поклониться святыне в столице с 15 по 20 сентября. До этого мощи побывали в 12 регионах России. Как сообщили в Русской православной церкви, с 21 сентября по 20 октября им можно будет поклониться в Казахстане.

По словам замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальника управления по связям с религиозными организациями Константина Блаженова, мощам святого Спиридона в Москве успели поклониться около 300 тысяч верующих.

Десницу святого привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. С 20 августа святыня находилась в Чебоксарах, затем ее доставили в Казань, Дивеево, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Псков, Смоленск, Иркутск, Хабаровск, Челябинск, Екатеринбург и Владимир. Из Владимира 14 сентября мощи привезли в Москву.

Вместе с тем в столицу доставили Тихвинскую икону Богородицы. Торжественная встреча святыни прошла на Ленинградском вокзале, ее привезли в город по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поклониться иконе можно до 27 сентября.

Икона Богородицы "Тихвинская" – одна из самых почитаемых в России. Согласно преданию, в XIV веке она 7 раз являлась людям в окрестностях Ладоги.

