Роскомнадзор направит запрос компании "Юником24" об утечке данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор направит запрос в компанию "Юником24" для разъяснения ситуации с возможной утечкой персональной информации жителей России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В компанию "Юником24" будет направлен запрос с целью прояснения ситуации. При наличии оснований будут приняты меры, установленные законом", – сообщили в пресс-службе.

СМИ сообщали, что в интернете появились данные россиян, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах. Отмечалось, что в базе были собраны 12 миллионов записей с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках. При этом в записи о каждом клиенте указана ссылка на финансовый маркетплейс "Юником24", позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал расследование после сообщений о крупной утечке персональных данных пользователей ресурса kadrovichka.ru.

Отмечалось, что в одном из Telegram-аккаунтов появилась информация, что в открытом доступе оказались данные более 150 тысяч пользователей сайта по поиску работы.

