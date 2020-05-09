Почти 3 млн заявок подано в проект "Бессмертный полк онлайн"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Почти 3 миллиона заявок подано в проект "Бессмертный полк онлайн", сообщает пресс-служба движения "Бессмертный полк России".

"Прием заявок в проект Бессмертного полка России "Бессмертный полк онлайн" завершен. Организаторы получили 2 миллиона 837 тысяч 681 анкету", – говорится в сообщении.

Наиболее востребованными оказались площадки в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" – с каждой из соцсетей пришло более чем по 1 миллиону заявок. На сайте "Бессмертного полка онлайн" было заполнено более 580 тысяч анкет, около 200 тысяч – в "Банке Памяти" Сбербанка.

Полученные данные переданы модераторам. После утверждения сведения о ветеранах попадут в онлайн-шествие, которое, как ожидается, продлится более 18 дней.

На сайте Бессмертного полка России, Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре "Окко" предусмотрена возможность запустить видео в нужный момент и увидеть своего ветерана. Участники проекта получат письма с информацией о том, когда именно ветеран будет маршировать в строю "Бессмертного полка онлайн".

9 мая трансляция онлайн-шествия идет на медиаэкранах страны и в московском метро, ряд телеканалов показывает ее целиком или в формате временных прямых включений. Увидеть шествие можно также во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". К трансляции подключились и другие интернет-площадки.

Всероссийская акция впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Традиционное шествие отменили, чтобы избежать распространения инфекции.

Владимир Путин пообещал, что после снятия ограничений 75-летие Дня Победы торжественно отметят. А Сергей Собянин отметил, что даже строгая изоляция и ограничения не смогут отнять праздничное настроение, и пообещал сделать все для защиты жизни и здоровья горожан.