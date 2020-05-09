Путин обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин в День Победы присоединился к участникам акции "Бессмертный полк", которая в этом году из-за пандемии коронавируса проходит онлайн.
В предыдущие годы всегда участвовал в марше памяти, возглавлял шествие в центре Москвы, неся портрет отца-фронтовика. Глава государства сказал, что в будущем оно еще пройдет по Красной площади.
"Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии Бессмертного полка с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда", – заключил президент.
Ранее лидер страны поздравил россиян с праздником и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Памятные мероприятия 9 Мая с участием Путина не были массовыми из-за пандемии. Он пообещал, что после снятия ограничений 75-летие Дня Победы отметят с соответствующими почестями.
Путин также провел смотр Президентского полка – одной из наиболее элитных частей российской армии. В своем обращении выразил уверенность в том, что мир через десятилетия и века будет помнить о подвиге советских воинов.
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