Собянин поздравил москвичей с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Сергей Собянин поздравил горожан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал Москва 24.

Он подчеркнул, что 9 Мая – самый дорогой праздник. Мэр отметил, что в нем соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат.

"В этот день мы особенно остро чувствуем свое кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага. Нынешний год – юбилейный, и мы вами готовились встретить праздник особенно торжественно и масштабно. Однако нашим планам помешал новый невидимый враг – коронавирус, в борьбу с которым вступили все страны и города", – сказал глава города.

Но он добавил, что даже строгая изоляция и ограничения, которые диктует ситуация, не смогут отнять у нас праздничное настроение в День Победы.

"Мы лишены возможности обнять вас, дорогие ветераны, но для тепла наших сердец не существует физических преград", – указал мэр.

"9 мая мы обязательно соберемся за праздничными столами, поднимем бокал за Победу, пожелаем здоровья вам и помянем героев, которых уже нет с нами", – заявил он.

Собянин признал, что сейчас многие пожилые люди чувствуют тревогу не только за себя, но и за своих детей, внуков и правнуков. Многим из них сегодня тоже приходится нелегко, обратил внимание он.

"Я обещаю: мы сделаем все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича. И вместе обязательно преодолеем испытания, победим опасного врага. И когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне", – заключил мэр столицы.

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В России началась онлайн-акция "Бессмертный полк" в честь празднования 75-й годовщины Победы. Первыми шествие увидели жители Дальнего востока. Постепенно оно будет двигаться с востока страны на запад.

Чтобы стать участником "Бессмертного полка", достаточно посетить ресурс polkrf.ru. Прием заявок будет открыт до 15:00 субботы, 9 мая мск.

По решению Владимира Путина в небе над столицей пролетят самолеты и вертолеты, по телевидению запустят праздничные программы, фильмы, посвященные войне.

Музеи, театры и городские парки организуют онлайн-выставки, концерты и лекции. В завершение дня над городом прогремит салют – с 22:00 до 22:10.

Мэр призвал горожан не выходить в этот день на улицы и наблюдать за салютом с балконов. Он добавил, что поздравлять ветеранов начали социальные волонтеры еще 6 мая.