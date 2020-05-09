Онлайн-акция "Бессмертный полк" стартовала в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В России стартовала онлайн-акция "Бессмертный полк" в честь празднования 75-й годовщины Победы. Первыми шествие увидели жители Дальнего востока.

Акция впервые проходит в онлайн-формате в связи со сложной эпидимиологической ситуацией в мире. Принять участие в виртуальном шествии может любой желающий.

Чтобы стать участником "Бессмертного полка", достаточно посетить ресурс polkrf.ru. Прием заявок будет открыт до 15:00 субботы, 9 мая по московскому времени.

Онлайн-шествие будет постепенно двигаться с востока страны на запад. Прямую трансляцию шествия можно посмотреть в социальных сетях проекта.



Кроме того, в России проходит акция "Бессмертный полк в твоем окне". Участникам предложили выставить в окне портрет своего родственника – ветерана войны.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер также поздравили ветеранов с годовщиной Победы с борта Международной космической станции (МКС).

По решению Владимира Путина в небе над столицей в День Победы пролетят самолеты и вертолеты, по телевидению запустят праздничные программы, фильмы, посвященные войне.

Музеи, театры и городские парки организуют онлайн-выставки, концерты и лекции. В завершение дня над городом прогремит салют. Он начнется 9 мая в 22:00 мск и продлится 10 минут.

Сергей Собянин призвал горожан не выходить в этот день на улицы и наблюдать за салютом с балконов. Он добавил, что поздравлять ветеранов начали социальные волонтеры еще 6 мая.