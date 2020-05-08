Москвичи смогут дистанционно принять участие в посвященной Дню Победы викторине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи смогут в онлайн-режиме принять участие в викторине "Великая Победа в единстве народов", посвященной Дню Победы, которая стартовала 7 мая, сообщает пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

В ходе викторины горожане узнают о роли разных народов СССР в приближении Победы в ВОВ. В пресс-службе подчеркнули, что принять участие в викторине могут дети и взрослые.

"Познавательная игра доступна в формате мобильного приложения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в мобильном приложении верный ответ можно узнать мгновенно, отвечая на представленные вопросы.

"Ответы представлены в четырех вариантах, среди которых есть как верные, так и неверные ответы. После выбора ответа приложение зеленым цветом подсветит верный и автоматически предложит ответить на следующий вопрос. За один сеанс пользователю предлагается ответить на 20 специальных тематических вопросов", – сказали в пресс-службе.

Также в приложении можно послушать музыку – национальных мелодий народов России.

С 7 мая во всех поездах компании звучат аудиопоздравления от артистов: Михаила Боярского, Ирины Муравьевой, Юлии Рутберг и Дмитрия Маликова. По традиции 9 мая в 12:00 по местному времени все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут "Гудок Победы".

ВДНХ подготовила специальную программу в честь 75-летия победы в ВОВ. Это проект музея и медиатеки выставки, где можно будет ознакомиться с документами и фотографиями. Сотрудники центра славянской письменности "Слово" на ВДНХ зачитают отрывки из личных дневников фронтовиков и мирных жителей.

Праздничную программу организовал и Музей Победы на Поклонной горе. В частности, виртуальная экспозиция включает в себя трехмерные художественные панорамы и декорации, максимально приближенные к военному времени. Уже сейчас могут посмотреть 15 видеоэкскурсий.

По решению Владимира Путина в небе над Москвой 9 мая пролетят самолеты и вертолеты. А акция "Бессмертный полк" состоится онлайн: чтобы стать ее участником, нужно посетить ресурс polkrf.ru.