Все локомотивы РЖД дадут "Гудок Победы" 9 Мая

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Холдинг РЖД запускает онлайн-проекты, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

В компании рассказали, что 9 Мая горожане смогут посетить виртуальную экскурсию по музею "Поезда милосердия" на сайте Музея железных дорог. Также в этот день в 12:00 все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут "Гудок Победы".

Кроме того, с 75-й годовщиной Победы горожан поздравят знаменитые деятели культуры. В акции примут участие Михаил Боярский, Юлия Рутберг, Ирина Муравьева и другие. Их слова прозвучат на всех вокзалах и поездах дальнего следования.

Помимо этого, для пассажиров дальнего следования на развлекательных бортовых порталах станет доступен раздел о войне, где будут представлены тематические фильмы и видеоролики, песни и книги.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную программу, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Виртуальная экспозиция включает в себя трехмерные художественные панорамы и декорации, максимально приближенные к военному времени.

Коллекцию времен ВОВ собрал также онлайн-музей "Москва – с заботой об истории". Выставка включает в себя почти 7,5 тысячи материалов военного времени, в том числе фотографии, карты, письма, медали и ордена, а также видеоролики с исторической хроникой.

