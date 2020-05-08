ВДНХ подготовила специальную онлайн-программу ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подготовила специальную программу в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"ВДНХ приглашает принять участие в онлайн-программе, посвященной Дню Победы, на сайте выставки и ее официальных страницах в социальных сетях. Музейный город ВДНХ познакомит с историей главной выставки страны в военные годы и расскажет о работниках ВСХВ, защищавших страну", – рассказали в пресс-службе выставки.

Музей ВДНХ подготовил проекты, посвященный 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы. В разделе "История одной дивизии: неизвестные герои ВДНХ" 9 Мая опубликуют фотографии и документы о героизме московских ополченцев, которые защищали границы города.

Также горожане смогут посетить медиатеку ВДНХ, которая включает в себя более 700 документов, посвященных Дню Победы. Речь идет о статьях, новостях и заметках из печатных изданий разных газет того времени, а также об историях бывших сотрудников выставки и ветеранов ВОВ.

На ВДНХ работает также центр "Космонавтика и авиация". 9 Мая в социальных сетях выставки эксперты расскажут о жизни павильона и его экспонатах, которые связаны с героями Великой Отечественной войны, в дальнейшем ставшими летчиками-космонавтами.

Сотрудники центра славянской письменности "Слово" на ВДНХ в праздничный день зачитают отрывки из личных дневников фронтовиков и мирных жителей. А солист театра "Геликон-опера" Дмитрий Янковский проведет онлайн-концерт для горожан из дома. Он исполнит песни "Журавли", "День Победы", "Темная ночь", "Севастопольский вальс" и "Землянка".

Для пользователей соцсети "Однокласники" выставка подготовила спецпроект "Однополчане", рассказывающий истории работников ВДНХ, которые отправились на фронт. Также в рамках проекта будут опубликованы воспоминания ветеранов и истории погибших бойцов.

Какая программа ждет москвичей на 9 Мая

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную программу, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Виртуальная экспозиция включает в себя трехмерные художественные панорамы и декорации, максимально приближенные к военному времени.

Коллекцию времен ВОВ собрал также онлайн-музей "Москва – с заботой об истории". Выставка включает в себя почти 7,5 тысячи материалов военного времени, в том числе фотографии, карты, письма, медали и ордена, а также видеоролики с исторической хроникой.

