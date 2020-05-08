Москву украсили флагами и декорациями в преддверии Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москву в преддверии Дня Победы украсили флагами и декоративными конструкциями, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, центральными элементами украшения столицы стали флаги и флаговые конструкции, которые появились на перилах главных городских мостов, площадях вокзалов и въездах в город.

"Так, флаги с символикой праздника установлены на Большом Москворецком, Новоарбатском, Большом Каменном мостах, Кутузовском проспекте и Фрунзенской набережной, а также на центральных площадях столицы", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что ключевым элементом концепции украшения города стала цифра "75", которая стала основой большинства декоративных элементов.

Также около здания министерства обороны на Фрунзенской набережной разместили декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют победы", а у Триумфальной арки появилась звезда "Город-герой Москва".

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы к 9 Мая ничего не закупалось.

"Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение города", – добавил заммэра.

Ранее стало известно, что, несмотря на отмену парада, в Москве состоится праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллерийские расчеты произведут 30 залпов. В небо будут выпущены несколько десятков тысяч фейерверочных изделий. Салют начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут.

Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся в этом году, а пока шествие пройдет в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.

