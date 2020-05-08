Трансляцию "Бессмертного полка" впервые покажут на всех экранах в метро

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Всероссийскую акцию "Бессмертный полк" впервые покажут в День Победы на всех экранах в вагонах столичной подземки и на медиафасаде единого диспетчерского центра (ЕДЦ) метро, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, это свыше 15 тысяч экранов вагонов и фасад размером 17 на 24,5 метра. "Мы впервые участвуем в акции в таком виде – ее смогут увидеть несколько миллионов человек", – цитирует его ТАСС.

С 7 мая во всех поездах ЦППК звучат аудиопоздравления от артистов Михаила Боярского, Ирины Муравьевой, Юлии Рутберг и Дмитрия Маликова. А 9 мая в 12:00 по традиции все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут "Гудок Победы".

А чтобы стать участником "Бессмертного полка", достаточно посетить ресурс polkrf.ru. Прием заявок будет открыт до 15:00 субботы по московскому времени. Онлайн-шествие будет постепенно двигаться с востока страны на запад.

По решению Владимира Путина в небе над столицей в День Победы пролетят самолеты и вертолеты, по телевидению запустят праздничные программы, фильмы, посвященные войне, музеи, театры и городские парки организуют онлайн-выставки, концерты и лекции.

В завершение дня над городом прогремит салют. Он начнется 9 мая в 22:00 мск и продлится 10 минут. Сергей Собянин призвал горожан не выходить в этот день на улицы и наблюдать за салютом с балконов.