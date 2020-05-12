В онлайн-акции "Бессмертный полк" приняли участие около 3 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева рассказала о том, как прошла акция "Бессмертный полк" 9 мая, передает РИА Новости.

Она рассказала, что в ней приняли участие около 3 миллионов человек. Фотографии, взятые из данных о родственниках, переживших Великую Отечественную войну, разместили на более чем 200 медиаэкранах Москвы.

"Онлайн-шествие "Бессмертный полк" нашло отклик у огромного количества граждан. Почти 3 миллиона человек со всего мира принимают участие в этом онлайн-шествии", – сказала Цунаева.

Кроме того, трансляцию с фотографиями, присланными участниками акции, организовали онлайн-кинотеатр Okko и портал "Бессмертный полк России". Цунаева отметила, что акция будет транслироваться до того момента, пока не будет загружена последняя анкета.

Кроме того, она сообщила, что во время работы сайта возникали некоторые трудности. В частности, проблема возникла с перегрузкой сервиса, которому пришлось принять более 90 миллионов запросов с 6:00 до 9:00 9 мая, из-за чего какое-то время сайт был недоступен.

Также Цунаева рассказала о попытка хакерских атак на портал. Она отметила, что 64% угроз происходило из Европы, 27% – из Северной Америки, 3% – из Азии. Кроме того, были зафиксированы атаки с территории России.

Ранее стало известно, что в честь Дня Победы ветеранам отправили около трех тысяч виртуальных открыток с поздравлениями и благодарностями. Кроме того, во всех районах столицы 9 мая москвичи показывали портреты родственников-фронтовиков из окон домов, а также пели культовые песни военных лет.