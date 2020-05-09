Собянин рассказал об участниках ВОВ из своей семьи

09 мая, 19:32
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал о членах своей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Брат матери мэра столицы Андрей (Адриян) Николаевич Уланов родился в 1908 году в Оренбургской губернии.
"В первые же дни войны пошел на фронт. Вел свой ЗИС до самого Берлина. Вернулся домой с орденом Красной Звезды, медалями и, к счастью, без единой царапин", – поделился историей глава города.
"А вот мой дед Федор Мартемьянович Собянин потерял двоих из четырех старших сыновей. Герасим погиб в феврале 1942-го. Петр – в марте 1943-го. Иван и Филипп вернулись живыми. С портретом дяди Филиппа я шел в рядах "Бессмертного полка" в прошлом году", – напомнил мэр Москвы.
"Ребенком я с большим интересом рассматривал их фронтовые фото, но о самой войне они почти не вспоминали. Хранить память – наше дело. Низкий поклон!", – заключил он.
Сегодня мэр Москвы дистанционно пообщался со столичными ветеранами. Он призвал их беречь свое здоровье в условиях пандемии. По просьбе ветеранов состоялась акция-возложение цветов к памятным местам с участием волонтеров.
В России организовали акцию "Бессмертный полк" в формате онлайн. На участие в проекте подано около трех миллионов заявок.
Сегодня вечером в небе над столицей запустят салют. Мэр попросил жителей не выходить на улицу, а наблюдать за происходящим с балкона.
Артиллерийские расчеты произведут 30 залпов. Пиротехническое шоу сделают доступным в режиме онлайн, наблюдать его можно будет с 22:00 до 22:10.
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