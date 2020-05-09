Москвичи смогут посмотреть праздничный салют на mos.ru

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи смогут посмотреть праздничный салют в прямом эфире на mos.ru, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пиротехническое шоу в честь Дня Победы доступно онлайн. Наблюдать его можно будет с 22:00 до 22:10.

Прямую трансляцию запуска праздничного салюта в Парке Победы, на Воробьевых горах и над одной из башен делового центра "Москва-Сити" покажут также на страницах портала в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и Facebook. Кроме того, ее организует Онлайн-платформа "Окно в город". Мэр призвал горожан не выходить на улицы и наблюдать за салютом с балконов.

По телевидению запустят различные праздничные программы, фильмы, посвященные войне. Музеи, театры и парки подготовили онлайн-выставки, концерты и лекции ко Дню Победы.

На медиаэкранах началась трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн. Его показывают на стендах в центре города. Акцию можно посмотреть и на экранах в московском метро. С 7 мая во всех поездах ЦППК звучат аудиопоздравления от артистов Михаила Боярского, Ирины Муравьевой, Юлии Рутберг и Дмитрия Маликова.