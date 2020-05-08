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Москва 24

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Город

16:22

Онлайн-портал "Окно в город" покажет салют в честь Дня Победы

город праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Онлайн-платформа "Окно в город" организует трансляцию салюта, который проведут в Москве 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени. Пользователи смогут увидеть салют, организованный на пяти площадках столицы.

"Всего же праздничные салюты в Москве запустят на 16 площадках. Список площадок для трансляций может измениться", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Ранее заммэра Петр Бирюков рассказал, что столицу украсили флагами и декоративными конструкциями в преддверии Дня Победы. Центральными элементами стали флаговые конструкции, которые появились на перилах главных московских мостов, площадях вокзалов и въездах в город.

Сергей Собянин призвал столичных жителей не выходить на улицу, чтобы смотреть праздничный салют. Он предостерег от создания ситуации, при которой может возникнуть массовое заражение коронавирусной инфекцией.

Собянин рассказал о праздновании Дня Победы в Москве

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