ЦППК поздравит ветеранов с Днем Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ЦППК подготовила два видеопоздравления в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказали Москве 24 в компании.

Первое записали ее сотрудники. Ролик компания передала в благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость". 9 мая волонтеры фонда покажут поздравление в домах престарелых в 30 регионах страны.

Второе поздравление – совместный проект ЦППК и Школы-студии МХАТ (Мастерская Виктора Рыжакова). Ее студенты прочтут стихи разных поэтов из музыкального спектакля "Оттепель". Компания уже сотрудничала со Школой-студией МХАТ в рамках музыкальных флешмобов и праздничных концертов, посвященных Дню Победы.

"Мы рады, что продолжаем вместе создавать проекты даже в условиях самоизоляции. Уверена, после окончания этого режима нас ждут другие интересные совместные мероприятия", – добавила пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.

С 7 мая во всех поездах компании звучат аудиопоздравления от артистов: Михаила Боярского, Ирины Муравьевой, Юлии Рутберг и Дмитрия Маликова. По традиции 9 мая в 12:00 по местному времени все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут "Гудок Победы".

ВДНХ подготовила специальную программу в честь 75-летия победы в ВОВ. Это проект музея и медиатеки выставки, где можно будет ознакомиться с документами и фотографиями. Сотрудники центра славянской письменности "Слово" на ВДНХ зачитают отрывки из личных дневников фронтовиков и мирных жителей.

Праздничную программу организовал и Музей Победы на Поклонной горе. В частности, виртуальная экспозиция включает в себя трехмерные художественные панорамы и декорации, максимально приближенные к военному времени. Уже сейчас могут посмотреть 15 видеоэкскурсий.

По решению Владимира Путина в небе над Москвой 9 мая пролетят самолеты и вертолеты. А акция "Бессмертный полк" состоится онлайн: чтобы стать ее участником, нужно посетить ресурс polkrf.ru.

В завершение праздничного дня над столицей прогремит салют. Он начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут. Сергей Собянин призвал горожан не выходить в этот день на улицы и наблюдать за салютом с балконов.