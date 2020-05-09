Собянин и волонтеры возложили цветы к памятнику маршалу Жукову

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Сергей Собянин возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за пандемии коронавируса в мероприятии впервые не участвовали ветераны. Вместо них это сделали волонтеры – активисты городского центра Мосволонтер, участники акции "Цветы Победы".

Мэр возложил к памятнику букет красных роз и минутой молчания почтил память павших в годы войны.

Ранее мэр поздравил горожан с 75-летием Победы. Он подчеркнул, что даже строгая изоляция и ограничения не смогут отнять праздничное настроение. Мэр пообещал сделать все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича.

Поздравление озвучил Владимир Путин. Он пообещал, что после снятия ограничений 75-летие со Дня Победы отметят с соответствующими почестями. Глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провел смотр Президентского полка.

В столице прошел воздушный парад. В небе над Красной Площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов, а всего над городами России – 597 летательных аппаратов.